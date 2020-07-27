Луческу отказался тренировать киевское "Динамо" - СМИ

"Я с сожалением решил отказаться от возможного сотрудничества с киевским "Динамо".

Я благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу активизироваться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников Ультрас, чья поддержка так нужна команде во время соревнований", - отмечает Луческу.

Он сказал, что "никогда не был трусом и принимал спортивные вызовы".

"Но меня встречали с надеждой и доверием, с помощью которых нам удавалось выигрывать титулы", - сказал румынский специалист.

Но сейчас, по его словам, он не может принять "фанатов, действующих против интересов клуба"

Луческу добавил, что его приезд в "Динамо" не имеет никакого отношения к стоимости контракта.

"Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных.

Я хотел соревнования, как это было много лет назад. Украина этого заслуживает", - приводит слова Луческу издание GSP.

Напомним, 23 июля стало известно, что бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу, стал новым главным тренером киевского ФК “Динамо”. Сообщалось, что контракт с ним был заключен на два года с возможностью продления еще на год.

Реакция фанатов на такое решения собственников "Динамо" братьев Суркисов была очень негативная. Ультрас даже анонсировали акции протеста и запустили в социальных сетях #ДінамоБезСуркісів.

Многие известные футболисты и экс-динамовцы публично заявили о своем отказе болеть за команду.