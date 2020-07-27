Луческу отказался тренировать киевское "Динамо" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Мирча Луческу спустя 4 дня после своего назначения в "Динамо" подал в отставку. Румынский специалист решил отказаться от предложения возглавить киевлян из-за враждебно настроенных болельщиков. Об этом пишет издание GSP, цитируя самого тренера, передает УНН.
"Я с сожалением решил отказаться от возможного сотрудничества с киевским "Динамо".
Я благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу активизироваться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников Ультрас, чья поддержка так нужна команде во время соревнований", - отмечает Луческу.
Он сказал, что "никогда не был трусом и принимал спортивные вызовы".
"Но меня встречали с надеждой и доверием, с помощью которых нам удавалось выигрывать титулы", - сказал румынский специалист.
Но сейчас, по его словам, он не может принять "фанатов, действующих против интересов клуба"
Луческу добавил, что его приезд в "Динамо" не имеет никакого отношения к стоимости контракта.
"Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных.
Я хотел соревнования, как это было много лет назад. Украина этого заслуживает", - приводит слова Луческу издание GSP.
Напомним, 23 июля стало известно, что бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу, стал новым главным тренером киевского ФК “Динамо”. Сообщалось, что контракт с ним был заключен на два года с возможностью продления еще на год.
Реакция фанатов на такое решения собственников "Динамо" братьев Суркисов была очень негативная. Ультрас даже анонсировали акции протеста и запустили в социальных сетях #ДінамоБезСуркісів.
Многие известные футболисты и экс-динамовцы публично заявили о своем отказе болеть за команду.