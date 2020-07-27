Луческу відмовився тренувати київське "Динамо" - ЗМІ

"Я з жалем вирішив відмовитися від можливої співпраці з київським "Динамо".

Я дякую сім'ї Суркісів за надану довіру і зроблене запрошення, але я не можу активізуватися в атмосфері ворожості, особливо з боку тієї групи прихильників Ультрас, чия підтримка так потрібна команді під час змагань", - зазначає Луческу.

Він сказав, що "ніколи не був боягузом і брав спортивні виклики".

"Але мене зустрічали з надією і довірою, за допомогою яких нам вдавалося вигравати титули", - сказав румунський фахівець.

Але зараз, за його словами, він не може прийняти "фанатів, діючих проти інтересів клубу".

Луческу додав, що його приїзд в "Динамо" не має ніякого відношення до вартості контракту.

"Я хотів повернутися в футбол, в Україну, де я відчув величезне задоволення, знову увійти в цю атмосферу, настільки хвилюючу і повну непередбачуваного футболу. Я зробив це з ентузіазмом, з повною впевненістю в потенціалі молодих українських гравців, багато з яких є членами збірних.

Я хотів змагання, як це було багато років тому. Україна на це заслуговує", - наводить слова Луческу видання GSP.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що колишній тренер "Шахтаря" Мірча Луческу, став новим головним тренером київського ФК "Динамо". Повідомлялося, що контракт з ним був укладений на два роки з можливістю продовження ще на рік.

Реакція фанатів на таке рішення власників "Динамо" братів Суркісів була дуже негативна. Ультрас навіть анонсували акції протесту і запустили в соціальних мережах #ДинамоБезСуркісів.

Багато відомих футболісти і ексдинамівці публічно заявили про свою відмову вболівати за команду.