Луческу о выступлении "Динамо" в Лиге чемпионов: мы показали характер - это самое важное
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги игры с "Ференцварош" и выступления команды в Лиге чемпионов, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Очень доволен тем, что мы вышли в евровесну и будем играть в Лиге Европы. Результат сегодня был главным. Игра остается на втором плане. Мы играли против очень хорошей, мотивированной команды, которая хотела победить и делала для этого все возможное, на очень плохом поле, где было трудно контролировать мяч. Но я очень доволен тем, что мы выиграли”, — начал румын.
Мирча уделил внимание организованной обороне “Динамо”.
“Мы знали, что нам нужно было организовано сыграть в обороне, чтобы не пропустить быстрые атаки соперников. Нельзя давать пространство для выхода в атаку быстрым и техничным игрокам “Ференцвароша”, — прокомментировал Луческу.
О выступлении в Лиге чемпионов: “мы с этими игроками сделали очень хорошие и важные вещи в нынешнем году. Мы идем на первом месте в чемпионате, выиграли Суперкубок, вышли в Лигу чемпионов, а затем — в евровесну. Ребята растут, и это очень приятно. Сложно стать чемпионом, если ты проиграешь. Дух победителя нужно заслужить. Мы показали характер — это самое важное”.
Напомним, что “Динамо” с 4-мя очками вышло в плей-офф Лиги Европы.