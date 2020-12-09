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Луческу про виступ "Динамо" у Лізі чемпіонів: ми показали характер - це найважливіше

Луческу про виступ "Динамо" у Лізі чемпіонів: ми показали характер - це найважливіше

Київ • УНН

 • 12439 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу підбив підсумки гри з "Ференцварошом" та виступу команди в Лізі чемпіонів, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Дуже задоволений тим, що ми вийшли в євровесну та будемо грати в Лізі Європи. Результат сьогодні був найголовнішим. Гра залишається на другому плані. Ми грали проти дуже гарної, мотивованої команди, яка хотіла перемогти та робила для цього все можливе, на дуже поганому полі, де було важко контролювати м’яч. Але я дуже задоволений тим, що ми виграли”, — розпочав румун.

Мірча приділив увагу організованій обороні “Динамо”.

“Ми знали, що нам потрібно було організовано зіграти в обороні, щоб не пропустити швидкі атаки суперників. Не можна було давати простір для виходу в атаку швидким і технічним гравцям “Ференцвароша”, — прокоментував Луческу.

Про виступ в Лізі чемпіонів: “ми з цими гравцями зробили дуже хороші та важливі речі в нинішньому році. Ми йдемо на першому місці в чемпіонаті, виграли Суперкубок, вийшли до Ліги чемпіонів, а потім — в євровесну. Хлопці ростуть, і це дуже приємно. Складно ставати чемпіоном, коли ти програєш. Дух переможця потрібно заслужити. Ми показали характер — це найважливіше”.

Нагадаємо, що “Динамо” із 4-ма очками вийшло до плей-офф Ліги Європи.

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