Луческу о поражении от "Шахтера": сегодня выиграл COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу дал краткий комментарий по поводу противостояния 9-го тура чемпионата Украины с донецким "Шахтером" (0:3), информирует УНН со ссылкой на сайт "Динамо".
Луческу заявил, что результат игры был предрешен из-за того, что большое количество его подопечных не смогли принять участие в матче из-за COVID-19.
"Сегодня выиграл "ковид", но проиграл "fair play". Это мой комментарий. Я бы никогда не играл бы в таких условиях такой важный матч. Даже если представлял бы другую сторону. Подчеркиваю, я бы не сыграл этот матч. Результаты чемпионата должны решать команды на поле, а не "ковид". Это все, что я хочу сказать", - подчеркнул коуч.
Как сообщал УНН, один из лидеров "Динамо" не сумел принять участие в игре с "Шахтером".
Напомним, "Шахтер" в игре в большинстве разгромил "Динамо".