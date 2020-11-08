Луческу про поразку від "Шахтаря": сьогодні виграв COVID-19

Луческу заявив, що результат гри був вирішений через те, що велика кількість його підопічних не змогла прийняти участь у матчі через COVID-19.

"Сьогодні виграв "ковід", але програв "fair play". Це мій коментар. Я б ніколи не грав би за таких умов такий важливий матч. Навіть якщо представляв би іншу сторону. Підкреслюю, я б не зіграв цей матч. Результати чемпіонату повинні вирішувати команди на полі, а не "ковід". Це все, що я хочу сказати", - підкреслив коуч.

Як повідомляв УНН, один із лідерів "Динамо" не зумів взяти участь у грі з "Шахтарем".

Нагадаємо, "Шахтар" у грі в більшості розгромив "Динамо".