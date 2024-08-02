Представители офисов украинского и российского омбудсменов провели встречу. Стороны обменялись письмами военнопленных по формуле "200 на 200" и обсудили гуманитарные вопросы, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу, пишет УНН.

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"Состоялась встреча работников нашего Офиса с работниками офиса российского уполномоченного по правам человека, на которой обе стороны обменялись письмами военнопленных по формуле "200 на 200" и обсудили гуманитарные вопросы", - сообщил Лубинец в Telegram.

Он подчеркнул, что "Украина в очередной раз выражает максимальную заинтересованность в возвращении наших граждан домой и работает над этим".

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