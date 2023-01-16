Летные учения рф и беларуси: Игнат оценил, станет ли больше воздушных тревог

Он отметил, что если авиационная активность будет увеличена на территории беларуси, то нужно соответственно реагировать на эти вещи, а главное - держать на контроле этот вопрос.

Цитата

«Потому что если это будет самолет МиГ-31, то это понятно, что это носитель «Кинжала», тут если он поднимается в небо, или это учения, или тренировки, то в любом случае будет воздушная тревога», - сказал Игнат.

Детали

«Учения могут называться учениями, можно назвать их какой-то подготовкой к каким-то соответствующим передислокациям войск туда, так или иначе. Территория беларуси с самого начала войны использовалась российской авиацией для нанесения ударов. Так же как и их аэродромы, где дислоцируются тоже зенитные ракетные системы, оперативно-тактические комплексы, такие как «Искандер», использовались с первых дней войны. Поэтому то, что они решили провести себе какие-то там маневры, учения, ну пусть проводят», - указал Игнат.

Он отметил, что дело Украины - защищать границу.

«Знаем, что граница на севере усиливается дополнительными подразделениями, это понятно есть угроза для всех Сил обороны. Мы так же поняли, что Воздушные силы тоже делают определенные шаги для усиления с этого направления, поэтому проводят учения. Любое обучение, это процесс постоянный в любом военном организме, будь то вражескими, или у нас», - сказал Игнат.

Дополнение

Сегодня, 16 января, стартовало совместное лётно-тактическое учение авиационных подразделений вооружённых сил беларуси и россии в рамках "региональной группировки войск".