Льотні навчання рф та білорусі: Ігнат оцінив, чи побільшає повітряних тривог
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував спільні льотні навчання росії та білорусі, зокрема, чи побільшає повітряних тривог, передає кореспондент УНН.
Він зауважив, що якщо авіаційна активність буде збільшена на території білорусі, то потрібно відповідно реагувати на ці речі, а головне - тримати на контролі це питання.
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«Тому що якщо це буде літак МіГ-31, то це зрозуміло, що це носій «Кинжалу», тут якщо він підіймається в небо, чи це навчання, чи тренування, то в будь-якому випадку буде повітряна тривога», - сказав Ігнат.
Деталі
«Навчання можуть називатися навчаннями, можна назвати їх якоюсь підготовкою до якихось відповідних передислокацій військ туди, так чи інакше. Територія білорусі з самого початку війни використовувалася російською авіацією для завдання ударів. Так само як і їх аеродроми, де дислокуються теж зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси, такі як «Іскандер», використовувалися з перших днів війни. Тому те, що вони вирішили провести собі якісь там маневри, навчання, ну хай проводять», - вказав Ігнат.
Він зазначив, що справа України - захищати кордон.
«Знаємо, що кордон на півночі підсилюється додатковими підрозділами, це зрозуміло є загроза для всіх Сил оборони. Ми так само зрозуміли, що Повітряні сили, теж роблять певні кроки для посилення із цього напрямку, тому проводять навчання. Будь-яке навчання, це процес постійний в будь-якому військовому організмі, чи то ворожими, чи то у нас», - сказав Ігнат.
Доповнення
Сьогодні, 16 січня, стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил білорусі та росії у межах "регіонального угруповання військ".