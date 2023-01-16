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Льотні навчання рф та білорусі: Ігнат оцінив, чи побільшає повітряних тривог

Київ • УНН

 • 331495 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував спільні льотні навчання росії та білорусі, зокрема, чи побільшає повітряних тривог, передає кореспондент УНН.

Льотні навчання рф та білорусі: Ігнат оцінив, чи побільшає повітряних тривог

Він зауважив, що якщо авіаційна активність буде збільшена на території білорусі, то потрібно відповідно реагувати на ці речі, а головне - тримати на контролі це питання.

Цитата

«Тому що якщо це буде літак МіГ-31, то це зрозуміло, що це носій «Кинжалу», тут якщо він підіймається в небо, чи це навчання, чи тренування, то в будь-якому випадку буде повітряна тривога», - сказав Ігнат.

Деталі

«Навчання можуть називатися навчаннями, можна назвати їх якоюсь підготовкою до якихось відповідних передислокацій військ туди, так чи інакше. Територія білорусі з самого початку війни використовувалася російською авіацією для завдання ударів. Так само як і їх аеродроми, де дислокуються теж зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси, такі як «Іскандер», використовувалися з перших днів війни. Тому те, що вони вирішили провести собі якісь там маневри, навчання, ну хай проводять», - вказав Ігнат.

Він зазначив, що справа України - захищати кордон.

«Знаємо, що кордон на півночі підсилюється додатковими підрозділами, це зрозуміло є загроза для всіх Сил оборони. Ми так само зрозуміли, що Повітряні сили, теж роблять певні кроки для посилення із цього напрямку, тому проводять навчання. Будь-яке навчання, це процес постійний в будь-якому військовому організмі, чи то ворожими, чи то у нас», - сказав Ігнат.

Доповнення

Сьогодні, 16 січня, стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил білорусі та росії у межах "регіонального угруповання військ".

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