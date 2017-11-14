Лотерейная компания, где убили человека, возможно работает под патронатом власти - Томенко

Такое предположение он сделал, исходя из того, что все документы "УНЛ" засекречены, а ДФС даже не может назвать объема уплаченных налогов от этой компании.

"И всякие попытки понять, на основании каких документов действует компания, какие налоги она платит, чем занимаются в ее игорных заведениях - наталкиваются на полное молчание власти. Напомню, что наше общественное движение "Родная страна" обращалось к фискальной службе и фактически получило отказ в предоставлении информации о количестве налогов, уплаченных сетью УНЛ в государственный бюджет за 2016 - начало 2017 года. Учитывая тот факт, что сеть разрастается фантастически - думаю, это не может происходить без поддержки власти или правоохранительных органов", - отметим он.

Н.Томенко убежден, что дальнейшая деятельность компании "УНЛ" должна происходить после раскрытия всех данных о ней.

"Я думаю, что мы имеем основания для того, чтобы всерьез задуматься: что за система УНЛ? Кто за ней стоит? Чем они там занимаются? Насколько законно действует компания? Особенно, в ночной период времени и учитывая тот факт убийства, который был озвучен", - сказал он.

Напомним, в субботу 11 ноября в одном из столичных заведений "УНЛ" произошло убийство. В розыск объявлен мужчина 30 лет, 160-165 см роста, который был одет в спортивные штаны и серую кофту.

Ранее УНН сообщал, что Нацполиция разоблачила "УНЛ" (Украинская национальная лотерея) на организации азартных игр и уклонении от уплаты налогов. Запрещенная букмекерская деятельность проводилась под видом лотерей "Фаворит спорт".

Против ночной деятельности "Украинской национальной лотереи" выступили в Киевской и Полтавской областях.

Компанию "УНЛ" связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым.

В последнее время "УНЛ" активно выдвигают в монополисты лотерейного рынка, дискриминируя его прямых конкурентов - операторов "М.С.Л." и "Патриот".

СНБО, например, ввела ограничительные санкции против этих компаний, а Минфин выписал новые лицензионные условия, которые препятствуют получить лицензии на продолжение деятельности.

Такие инициативы Минфина в АМКУ и Государственной казначейской службе уже назвали угрозой для всего лотерейного рынка.