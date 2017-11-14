Лотерейная компания, где убили человека, возможно работает под патронатом власти - Томенко

ukru
Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 14744 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 31428 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 42526 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 48488 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44568 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91284 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99176 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126148 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115979 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 150832 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 127382 просмотра
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

11 марта, 09:37 • 102792 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

10:30 • 54312 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11:17 • 101282 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 101977 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 101977 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 127382 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 126148 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 127999 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 150832 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 7247 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 109055 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 116220 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 117090 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 122408 просмотра
Актуальное
Лотерейная компания, где убили человека, возможно работает под патронатом власти - Томенко

Лотерейная компания, где убили человека, возможно работает под патронатом власти - Томенко

Киев  •  УНН

 • 9970 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Лотерейная компания "УНЛ" (Украинская национальная лотерея) может работать под патронатом власти. Такое мнение в комментарии УНН высказал бывший народный депутат Николай Томенко, комментируя убийство посетителя одного из столичных заведений "УНЛ".

Такое предположение он сделал, исходя из того, что все документы "УНЛ" засекречены, а ДФС даже не может назвать объема уплаченных налогов от этой компании.

"И всякие попытки понять, на основании каких документов действует компания, какие налоги она платит, чем занимаются в ее игорных заведениях - наталкиваются на полное молчание власти. Напомню, что наше общественное движение "Родная страна" обращалось к фискальной службе и фактически получило отказ в предоставлении информации о количестве налогов, уплаченных сетью УНЛ в государственный бюджет за 2016 - начало 2017 года. Учитывая тот факт, что сеть разрастается фантастически - думаю, это не может происходить без поддержки власти или правоохранительных органов", - отметим он.

Н.Томенко убежден, что дальнейшая деятельность компании "УНЛ" должна происходить после раскрытия всех данных о ней.

"Я думаю, что мы имеем основания для того, чтобы всерьез задуматься: что за система УНЛ? Кто за ней стоит? Чем они там занимаются? Насколько законно действует компания? Особенно, в ночной период времени и учитывая тот факт убийства, который был озвучен", - сказал он.

Напомним, в субботу 11 ноября в одном из столичных заведений "УНЛ" произошло убийство. В розыск объявлен мужчина 30 лет, 160-165 см роста, который был одет в спортивные штаны и серую кофту.

Ранее УНН сообщал, что Нацполиция разоблачила "УНЛ" (Украинская национальная лотерея) на организации азартных игр и уклонении от уплаты налогов. Запрещенная букмекерская деятельность проводилась под видом лотерей "Фаворит спорт".

Против ночной деятельности "Украинской национальной лотереи" выступили в Киевской и Полтавской областях.

Компанию "УНЛ" связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым.

В последнее время "УНЛ" активно выдвигают в монополисты лотерейного рынка, дискриминируя его прямых конкурентов - операторов "М.С.Л." и "Патриот".

СНБО, например, ввела ограничительные санкции против этих компаний, а Минфин выписал новые лицензионные условия, которые препятствуют получить лицензии на продолжение деятельности.

Такие инициативы Минфина в АМКУ и Государственной казначейской службе уже назвали угрозой для всего лотерейного рынка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы