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Лотерейна компанія, де вбили людину, можливо працює під патронатом влади - Томенко

Лотерейна компанія, де вбили людину, можливо працює під патронатом влади - Томенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Лотерейна компанія “УНЛ” (Українська національна лотерея) може працювати під патронатом влади. Таку думку у коментарі УНН висловив колишній народний депутат Микола Томенко, коментуючи вбивство відвідувача одного зі столичних закладів “УНЛ”.

Таке припущення він зробив, виходячи з того, що усі документи “УНЛ” утаємничені, а ДФС навіть не може назвати обсягу сплачених податків від цієї компанії.

"І всілякі спроби зрозуміти, на підставі яких документів діє компанія, які податки вона сплачує, чим займаються у її гральних закладах - наштовхуються на повну мовчанку влади. Нагадаю, що наш громадський рух "Рідна країна" звертався до фіскальної служби і фактично отримав відмову у наданні інформації щодо кількості податків, що була сплачена мережею УНЛ до державного бюджету за 2016 - початок 2017 року. Враховуючи той факт, що мережа розростається фантастично - думаю, це не може відбуватися без підтримки влади чи правоохоронних органів", - зазначив він.

М.Томенко переконаний, що подальша діяльність компанії “УНЛ” має відбуватися після розкриття усіх данних про неї.

"Я думаю, що ми маємо підстави для того, щоб всерйоз задуматися: що сьогодні за система є УНЛ? Хто за нею стоїть? Чим вони там займаються? Наскільки законно діє компанія? Особливо, у нічний період часу і зважаючи на той факт вбивства, який був озвучений", - сказав він.

Нагадаємо, в суботу 11 листопада в одному зі столичних закладів “УНЛ” сталося вбивство. У розшук оголошено чоловіка 30 років, 160-165 см на зріст, який був одягнений у спортивні штани та сіру кофту.

Раніше УНН повідомляв, що Нацполіція викрила “УНЛ” (Українська національна лотерея) на організації азартних ігор та ухилянні від сплати податків. Заборонена букмекерська діяльність проводилась під виглядом лотерей “Фаворит спорт”.

Проти нічної діяльності “Української національної лотереї” виступили на Київщині та Полтавщині.

Компанію “УНЛ” пов’язують з нардепом від БПП Олександром Третьяковим.

Останнім часом “УНЛ” активно висувають в монополісти лотерейного ринку, дискримінуючи його прямих конкурентів — операторів “М.С.Л.” і “Патріот”.

РНБО, наприклад, ввела обмежувальні санкції проти цих компаній, а Мінфін виписав нові ліцензійні умови, які перешкоджають їм отримати ліцензії на продовження діяльності.

Такі ініціативи Мінфіну в АМКУ та Державній казначейській службі вже назвали загрозою для всього лотерейного ринку.

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