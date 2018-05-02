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Лондонская фондовая биржа приостановит торги бумагами фирмы Дерипаски

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Лондонская фондовая биржа со 2 мая приостанавливает торговлю глобальными депозитарными расписками En+ Group Олега Дерипаски, попавшего под санкции Минфина США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу биржи. 

Лондонская фондовая биржа приостановит торги бумагами фирмы Дерипаски

Лондонская фондовая биржа, ссылаясь на свое сообщение от 9 апреля относительно "связанных с Украиной и Россией" санкций Минфина США, уведомляет, что "с 17:15 среды 2 мая приостанавливаются торги En+ Grouр".

"Биржа продолжит следить за ситуацией в тесном контакте с властями Великобритании", — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, минфин США в ответ на решение Олега Дерипаски опустить свою долю в En+ (основному акционеру UC Rusal) ниже 50% заявил, что это не является основанием для вывода компании из-под санкций. 

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