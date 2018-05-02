Лондонская фондовая биржа приостановит торги бумагами фирмы Дерипаски

Лондонская фондовая биржа, ссылаясь на свое сообщение от 9 апреля относительно "связанных с Украиной и Россией" санкций Минфина США, уведомляет, что "с 17:15 среды 2 мая приостанавливаются торги En+ Grouр".



"Биржа продолжит следить за ситуацией в тесном контакте с властями Великобритании", — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, минфин США в ответ на решение Олега Дерипаски опустить свою долю в En+ (основному акционеру UC Rusal) ниже 50% заявил, что это не является основанием для вывода компании из-под санкций.