Лондонская фондовая биржа приостановит торги бумагами фирмы Дерипаски
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Лондонская фондовая биржа со 2 мая приостанавливает торговлю глобальными депозитарными расписками En+ Group Олега Дерипаски, попавшего под санкции Минфина США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу биржи.
Лондонская фондовая биржа, ссылаясь на свое сообщение от 9 апреля относительно "связанных с Украиной и Россией" санкций Минфина США, уведомляет, что "с 17:15 среды 2 мая приостанавливаются торги En+ Grouр".
"Биржа продолжит следить за ситуацией в тесном контакте с властями Великобритании", — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, минфин США в ответ на решение Олега Дерипаски опустить свою долю в En+ (основному акционеру UC Rusal) ниже 50% заявил, что это не является основанием для вывода компании из-под санкций.