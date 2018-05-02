Лондонська фондова біржа призупинить торги паперами фірми Дерипаски
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Лондонська фондова біржа з 2 травня призупиняє торгівлю глобальними депозитарними розписками En + Group Олега Дерипаски, який потрапив під санкції Мінфіну США. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу біржі.
Лондонська фондова біржа, посилаючись на своє повідомлення від 9 квітня щодо "пов'язаних з Україною та Росією" санкцій Мінфіну США, повідомляє, що "з 17:15 середи 2 травня припиняються торги En + Grouр".
"Біржа продовжить стежити за ситуацією в тісному контакті з владою Великобританії", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, мінфін США у відповідь на рішення Олега Дерипаски опустити свою частку в En + (основному акціонерові UC Rusal) нижче 50% заявив, що це не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.