Ломаченко остался лучшим боксером мира по версии BWAA

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 17411 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 78798 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119138 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127008 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166371 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152354 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140306 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130346 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179257 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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Ломаченко остался лучшим боксером мира по версии BWAA

Ломаченко остался лучшим боксером мира по версии BWAA

Киев  •  УНН

 • 9194 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Американская BWAA - ассоциация журналистов Америки (о боксе) составила рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Пальму первенства украинец Василий Ломаченко удерживает уже третий месяц подряд. В его активе 216 баллов. Далее разместился американец Теренс Кроуфорд (213), казах Геннадий Головкин (181), представители США Майки Гарсия (160,5) и Эррол Спенс (132).

Примечательно, что первый в истории Украины абсолютный чемпион мира Александр Усик занимает 8-ю ступень - 98,9 баллов, опережая Сауля Альвареса - 87 и Джошуа - 70.

Напомним, что журнал The Ring включил Ломаченко в топ-4 мирового рейтинга боксеров.

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