Ломаченко остался лучшим боксером мира по версии BWAA

Пальму первенства украинец Василий Ломаченко удерживает уже третий месяц подряд. В его активе 216 баллов. Далее разместился американец Теренс Кроуфорд (213), казах Геннадий Головкин (181), представители США Майки Гарсия (160,5) и Эррол Спенс (132).



Примечательно, что первый в истории Украины абсолютный чемпион мира Александр Усик занимает 8-ю ступень - 98,9 баллов, опережая Сауля Альвареса - 87 и Джошуа - 70.



Напомним, что журнал The Ring включил Ломаченко в топ-4 мирового рейтинга боксеров.