Ломаченко остался лучшим боксером мира по версии BWAA
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Американская BWAA - ассоциация журналистов Америки (о боксе) составила рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Пальму первенства украинец Василий Ломаченко удерживает уже третий месяц подряд. В его активе 216 баллов. Далее разместился американец Теренс Кроуфорд (213), казах Геннадий Головкин (181), представители США Майки Гарсия (160,5) и Эррол Спенс (132).
Примечательно, что первый в истории Украины абсолютный чемпион мира Александр Усик занимает 8-ю ступень - 98,9 баллов, опережая Сауля Альвареса - 87 и Джошуа - 70.
Напомним, что журнал The Ring включил Ломаченко в топ-4 мирового рейтинга боксеров.