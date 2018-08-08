Ломаченко залишився кращим боксером світу за версією BWAA

Пальму першості українець Василь Ломаченко втримує вже третій місяць поспіль. В його активі 216 балів. Далі розмістився американець Теренс Кроуфорд (213), казах Геннадій Головкін (181), представники США Майкі Гарсія (160,5) та Еррол Спенс (132).



Примітно, що перший в історії України абсолютний чемпіон світу Олександр Усик посідає 8-й щабель – 98,9 балів, випереджаючи Сауля Альвареса – 87 та Ентоні Джошуа – 70.



Нагадаємо, що журнал The Ring включив Ломаченко до топ-4 світового рейтингу боксерів.