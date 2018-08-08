Ломаченко залишився кращим боксером світу за версією BWAA
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Американська BWAA - асоціація журналістів Америки (про бокс) склала рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Пальму першості українець Василь Ломаченко втримує вже третій місяць поспіль. В його активі 216 балів. Далі розмістився американець Теренс Кроуфорд (213), казах Геннадій Головкін (181), представники США Майкі Гарсія (160,5) та Еррол Спенс (132).
Примітно, що перший в історії України абсолютний чемпіон світу Олександр Усик посідає 8-й щабель – 98,9 балів, випереджаючи Сауля Альвареса – 87 та Ентоні Джошуа – 70.
Нагадаємо, що журнал The Ring включив Ломаченко до топ-4 світового рейтингу боксерів.