Ломаченко стал претендентом на звание лучшего бойца 2018 года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко поборется за очередную престижную мировую премию, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
На этот раз украинец номинирован на звание "Лучший боец" по итогам 2018 года. Конкурентами Ломаченко за победу также станет боксер Теренс Кроуфорд и бойцы UFC Роз Намаюнас и Жорж Сен-Пьер.
Примечательно, что в прошлом году эту награду выиграл боец UFC Деметриус Джонсон.
Отметим, что претендентами на звание лучшего атлета среди мужчин стали: бейсболист Хосе Алтуве (МЛБ), баскетболист Джеймс Харден (НБА), хоккеист Александр Овечкин (НХЛ) и представитель американского футбола Том Брэди (НФЛ).
Как сообщал УНН, Ломаченко удержал лидерство среди лучших боксеров планеты по версии ESPN.