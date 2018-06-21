Ломаченко став претендентом на звання кращого бійця 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Чемпіон світу у легкій ваговій категорії українець Василь Ломаченко побореться за чергову престижну світову премію, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
Цього разу українець номінований на звання "Кращий боєць" за підсумками 2018 року. Конкурентами Ломаченка за перемогу також стане боксер Теренс Кроуфорд і бійці UFC Роз Намаюнас і Жорж Сен-П'єр.
Примітно, що у минулому році дану нагороду виграв боєць UFC Деметріус Джонсон.
Відзначимо, що претендентами на звання кращого атлета серед чоловіків стали: бейсболіст Хосе Алтуве (МЛБ), баскетболіст Джеймс Харден (НБА), хокеїст Олександр Овечкін (НХЛ) та представник американського футболу Том Бреді (НФЛ).
Як повідомляв УНН, Ломаченко втримав лідерство серед кращих боксерів планети за версією ESPN.