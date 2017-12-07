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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 78115 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107375 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108809 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127160 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105717 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107570 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Ломаченко перед боем с Ригондо посетил матч БК "Нью-Йорк"

Ломаченко перед боем с Ригондо посетил матч БК "Нью-Йорк"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко посетил домашнюю игру "Нью-Йорк Никс" в рамках регулярного чемпионата НБА на арене, где состоится будущий боксерский бой украинца, сообщает УНН со ссылкой на страницу спортсмена в Instagram.

Украинец сделал несколько снимков и упражнений с баскетбольным мячом на арене "Madison Square Garden".

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Олимпийский чемпион сфотографировался с такими знаменитостями, как актер Калеб Маклафин, ирландский бронзовый призер ОИ-2012 по боксу Майкл Конлан, а также серебряный призер ЧЕ по баскетболу и центровой "Никс" Хоаким Ноа.

Заметим, что "Нью-Йорк" играл против "Мемфиса" и праздновал победу 99:88.

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Добавим также, 9 декабря Ломаченко проведет бой с кубинцем Гильермо Ригондо.

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