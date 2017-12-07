Ломаченко перед боем с Ригондо посетил матч БК "Нью-Йорк"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко посетил домашнюю игру "Нью-Йорк Никс" в рамках регулярного чемпионата НБА на арене, где состоится будущий боксерский бой украинца, сообщает УНН со ссылкой на страницу спортсмена в Instagram.
Украинец сделал несколько снимков и упражнений с баскетбольным мячом на арене "Madison Square Garden".
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Олимпийский чемпион сфотографировался с такими знаменитостями, как актер Калеб Маклафин, ирландский бронзовый призер ОИ-2012 по боксу Майкл Конлан, а также серебряный призер ЧЕ по баскетболу и центровой "Никс" Хоаким Ноа.
Заметим, что "Нью-Йорк" играл против "Мемфиса" и праздновал победу 99:88.
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Добавим также, 9 декабря Ломаченко проведет бой с кубинцем Гильермо Ригондо.