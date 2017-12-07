Ломаченко перед боєм з Рігондо відвідав матч БК "Нью-Йорк"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко відвідав домашню гру "Нью-Йорк Нікс" в рамках регулярного чемпіонату НБА на арені, де відбудеться майбутній боксерський бій українця, повідомляє УНН з посиланням на сторінку спортсмена в Instagram.
Українець зробив кілька знімків і вправ з баскетбольним м'ячем на арені "Madison Square Garden".
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Олімпійський чемпіон сфотографувався із такими знаменитостями, як актор Калеб Маклафін, ірландський бронзовий призер ОІ-2012 з боксу Майкл Конлан, а також срібний призер ЧЄ з баскетболу і центровий "Нікс" Хоакім Ноа.
Зауважимо, що "Нью-Йорк" грав проти "Мемфіса" та святкував перемогу 99:88.
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Додамо також, 9 грудня Ломаченко проведе бій з кубинцем Гільєрмо Рігондо.