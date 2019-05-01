Ломаченко назвал сроки возвращения на ринг
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) сообщил о сроках восстановления от травмы руки, а также назвал возможный период проведения будущего поединка, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал боксера.
По словам нашего чемпиона, проведение его боя планируется на сентябрь месяц.
"Ориентировочно это произойдет в сентябре. У меня хватит времени подготовиться. У меня в принципе достаточно времени, через полторы недели снимаю гипс и через две недели начинаю возвращаться в зал, набирать обороты в плане физических кондиций. Рука мне не нужна, чтобы тренироваться и развиваться физически и функционально. К боксерской работе правой руки я приступлю через два месяца. Наверное, в середине июля займусь полноценными спаррингами и до сентября будет достаточно времени", - заявил боец.
Напомним, что Ломаченко не понадобилась операция в связи с повреждением руки в бою с Кролла.