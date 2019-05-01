Ломаченко назвал сроки возвращения на ринг

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103986 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108279 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111021 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112092 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139127 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114623 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139739 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144920 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130323 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130363 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ломаченко назвал сроки возвращения на ринг

Ломаченко назвал сроки возвращения на ринг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) сообщил о сроках восстановления от травмы руки, а также назвал возможный период проведения будущего поединка, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал боксера.

По словам нашего чемпиона, проведение его боя планируется на сентябрь месяц.

"Ориентировочно это произойдет в сентябре. У меня хватит времени подготовиться. У меня в принципе достаточно времени, через полторы недели снимаю гипс и через две недели начинаю возвращаться в зал, набирать обороты в плане физических кондиций. Рука мне не нужна, чтобы тренироваться и развиваться физически и функционально. К боксерской работе правой руки я приступлю через два месяца. Наверное, в середине июля займусь полноценными спаррингами и до сентября будет достаточно времени", - заявил боец.

Напомним, что Ломаченко не понадобилась операция в связи с повреждением руки в бою с Кролла.

Украинские Национальные Новости

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