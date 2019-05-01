Ломаченко назвав терміни повернення у ринг
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) повідомив про строки відновлення від травми руки, а також назвав можливий період проведення майбутнього двобою, повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал боксера.
За словами нашого чемпіона, проведення його бою планується на вересень місяць.
“Орієнтовно це станеться у вересні. У мене вистачить часу підготуватися. У мене в принципі достатньо часу, через півтора тижні знімаю гіпс і через два тижні починаю повертатися в зал, набирати оберти в плані фізичних кондицій. Рука мені не потрібна, щоб тренуватися і розвиватися фізично і функціонально. До боксерської роботи правої руки я приступлю через два місяці. Напевно, в середині липня візьмуся до повноцінних спарингів і до вересня буде достатньо часу”, — заявив боєць.
Нагадаємо, що Ломаченку не знадобилася операція у зв’язку із пошкодженням руки у бою з Кроллою.