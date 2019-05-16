Ломаченко - Кэмпбелл: определились дата проведения боя

Промоутеры боксеров Боб Арум и Эдди Хирн ударили по рукам касательно проведения встречи своих подопечных 31 августа Лондоне (Англия).

По прогнозам поединок чемпионов должен состояться на арене “О2”.

Как сообщал УНН, Майк Тайсон дал необычную характеристику Ломаченко.