Ломаченко - Кэмпбелл: определились дата проведения боя
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Стали известны новые подробности объединительного боксерского боя за пояса WBA, WBO и WBC в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом, информирует УНН со ссылкой на ESPN.
Промоутеры боксеров Боб Арум и Эдди Хирн ударили по рукам касательно проведения встречи своих подопечных 31 августа Лондоне (Англия).
По прогнозам поединок чемпионов должен состояться на арене “О2”.
Как сообщал УНН, Майк Тайсон дал необычную характеристику Ломаченко.