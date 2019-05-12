Тайсон назвав Ломаченка танцівником балету
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон (50-6, 44 КО) вважає, що у володаря титулів WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) є достойний суперник. Слова американця наводить boxingnews24.com, повідомляє УНН.
"Ломаченко - балетний танцюрист, я з нетерпінням чекаю цей поєдинок. У нас є молодий хлопець з Балтімора, Джервонта Девіс. Зараз "Танк" ще не готовий до бою проти "Hi-Tech", але, скажімо так, через два роки я хотів би побачити, як ці хлопці б'ються на ринзі", - наголосив колишня зірка світового боксу.
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Нагадаємо, що наступний бій Ломаченко має провести проти Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО) у боротьбі за титул WBC.