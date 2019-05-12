Тайсон назвав Ломаченка танцівником балету

"Ломаченко - балетний танцюрист, я з нетерпінням чекаю цей поєдинок. У нас є молодий хлопець з Балтімора, Джервонта Девіс. Зараз "Танк" ще не готовий до бою проти "Hi-Tech", але, скажімо так, через два роки я хотів би побачити, як ці хлопці б'ються на ринзі", - наголосив колишня зірка світового боксу.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Боксер Ф'юрі анонсував завершення кар'єри



Нагадаємо, що наступний бій Ломаченко має провести проти Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО) у боротьбі за титул WBC.