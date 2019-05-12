Тайсон назвал Ломаченко танцовщиком балета
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон (50-6, 44 КО) считает, что у обладателя титулов WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) достоин соперник. Слова американца приводит boxingnews24.com, сообщает УНН.
"Ломаченко - балетный танцор, я с нетерпением жду этот поединок. У нас есть молодой парень из Балтимора, Джервонта Дэвис. Сейчас "Танк" еще не готов к бою против "Hi-Tech", но, скажем так, через два года я хотел бы увидеть, как эти парни дерутся на ринге", - подчеркнул бывшая звезда мирового бокса.
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Напомним, что следующий бой Ломаченко провести против Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) в борьбе за титул WBC.