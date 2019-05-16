Ломаченко – Кемпбелл: визначились дата проведення бою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Стали відомими нові подробиці об’єднавчого боксерського бою за пояси WBA, WBO і WBC в легкій вазі між українським боксером Василем Ломаченком та британцем Люком Кемпбеллом, інформує УНН з посиланням на ESPN.
Промоутери боксерів Боб Арум і Едді Хирн вдарили по рукам щодо проведення зустрічі своїх підопічних 31 серпня Лондоні (Англія).
За прогнозами двобій чемпіонів має відбутися на арені “О2”.
Як повідомляв УНН, Майк Тайсон дав незвичну характеристику Ломаченку.