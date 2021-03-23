Локдаун в Киеве: высадку и посадку на поезда в столице ограничивать не будут

КИЕВ. 23 марта. УНН. Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку на поезда в столице, несмотря на то, что столица оказалась в "красной" зоне по распространению коронавируса. Также ограничений не запланировано пока и в Киевской, Одесской и Сумской областях, такоже попавшие в "красную" зону. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.