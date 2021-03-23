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Локдаун у Києві: висадку та посадку на потяги у столиці обмежувати не будуть

Київ • УНН

 • 13415 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Укрзалізниця не обмежуватиме висадку та посадку на потяги у столиці, попри те, що столиця опинилася у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу. Також обмежень не заплановано наразі і в Київській, Одеській та Сумській областях, які також у "червоній" зоні. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

Цитата:

"Згідно з протоколами рішень позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, не встановлено спеціальних обмежень на висадку та посадку пасажирів у Києві та Київській області, а також у Сумській та Одеській областях", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як пояснили в УЗ, таке рішення комісії ТЕБ та НС означає, що "перелік областей, у яких діють обмеження для пасажирів залізниці, залишається незмінним: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська".

Продаж білетів у цих напрямках, а також посадка-висадка будуть дозволені, щойно епідеміологічна ситуація дозволить МОЗ виключити регіони з переліку "червоних зон". Наразі, як зазначається, Укрзалізниця разом із місцевими ОДА, Мінінфраструктури та МОЗ готує подання на призначення спеціальних рейсів до вказаних регіонів.

Доповнення

22 березня Кабінет міністрів України погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних зон". Відтак, транспортні обмеження вводитимуться окремими рішеннями Державних або регіональних комісій по кожному регіону, а не автоматично по факту потрапляння регіону до офіційного переліку "червоних зон" за рішенням МОЗ.

Зі свого боку Укрзалізниця планує пропонувати спецрейси до таких регіонів з метою запобігання неконтрольованим перевезенням пасажирів, які вимушені терміново покинути регіон.

Так, наразі на Івано-Франківщині, на території Чернівецької області, Житомирської області, Закарпатської, Київської, Львівській, Сумської та Одеської областей запроваджено "червоний" рівень епіднебезпеки. З 00:00 20 березня по 9 квітня у Києві запроваджуються епідемічні обмеження "червоної" карантинної зони.

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