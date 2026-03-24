Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение

Украинские компании, работающие на международных рынках и пользующиеся лизингом, все чаще сталкиваются с попытками доначисления налогов в Украине, несмотря на то, что их деятельность фактически происходит за границей. Несмотря на наличие международных соглашений и конвенций об избежании двойного налогообложения, украинские налоговые органы пытаются применять к таким операциям налоговые правила, что создает для компаний риск двойного налогообложения и необоснованное давление, пишет УНН.

Двойное налогообложение лизинга

В последнее время в Украине активно пытаются облагать налогом деятельность отечественных предприятий за рубежом. Речь идет, например, о ситуациях, когда украинские компании арендуют имущество у нерезидентов и осуществляют лизинговые платежи иностранным контрагентам. При этом такие активы не используются на территории Украины, а доходы от их эксплуатации генерируются исключительно за рубежом.

Несмотря на то, что со многими иностранными странами действуют конвенции по избежанию двойного налогообложения, Государственная налоговая служба рассматривает эти платежи как подлежащие налогообложению в Украине, фактически игнорируя международный характер операций.

Как пояснил президент Ассоциации налоговых консультантов Дмитрий Михайленко, подобные ситуации уже возникали ранее, и украинский бизнес вынужден был отстаивать свою позицию в судах. "Уплата лизинговых платежей за границей… была предметом судебных споров… и тогда, насколько я помню, от налогов отбились", - отметил он в комментарии УНН.

В то же время, по его словам, проблема заключается в коллизии между национальным законодательством и международными соглашениями. Михайленко объясняет, что обычная лизинговая оплата в соответствии с украинским законодательством облагается налогом. Однако, если речь идет об операциях за границей, то лизинг освобождается от налогообложения в тех странах, с которыми действуют соответствующие международные конвенции.

Таким образом, формально Украина имеет соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом юрисдикций, где активно работает украинский бизнес, в частности Кипром, ОАЭ, странами ЕС и другими. Такие соглашения предусматривают либо снижение ставки налога на доходы нерезидентов, либо полное освобождение от налогообложения отдельных видов доходов. Однако, как объясняют эксперты по налогообложению, на практике налоговая служба все чаще ставит под сомнение возможность применения этих положений, в частности из-за трактовки статуса бенефициарного владельца или характера самих операций.

В результате украинские компании вынуждены фактически платить налоги дважды: сначала в стране, где реально осуществляют деятельность и генерируют доход, а затем еще и в Украине. Это противоречит самой логике международных налоговых соглашений, создает дополнительную финансовую нагрузку на бизнес и фактически убивает конкурентоспособность украинских предприятий.

Давление на бизнес из-за двойного налогообложения

Отдельную тревогу вызывает то, что налоговые споры в таких случаях часто выходят за пределы обычного административного процесса и переходят в плоскость уголовных расследований. В игру вступает Бюро экономической безопасности, которое открывает уголовные производства, используя в качестве основания аналитические выводы налоговиков без четко установленных нарушений.

Как отмечает старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин, такая практика создает дополнительное давление на бизнес.

Это история, связанная еще с тем, что у нас БЭБ только начинает разворачивать деятельность и эти выводы аналитические, которые вообще ни на чем не базируются, это сейчас какая-то форма давления - отметил он в комментарии УНН.

Он отметил, что БЭБ может открывать уголовное производство на основании акта налоговой проверки, в ходе которой были выявлены нарушения. "А есть еще худший формат, когда налоговая даже осуществила комплексную проверку, а БЭБ аналитической справкой, по этим выводам возбуждает уголовное дело. То есть бизнесу очень трудно защищаться в этом последнем случае", - пояснил Черкашин.

По его словам, проблема усложняется тем, что подобные выводы фактически невозможно оспорить на начальном этапе, а компании вынуждены защищаться уже в рамках уголовного производства. Это означает риски обысков, арестов и блокирования деятельности даже в случаях, когда речь идет лишь о разной трактовке норм международного налогообложения.

В то же время эксперты отмечают, что лизинг является одним из примеров более широкой тенденции. Под аналогичное давление попадают и другие трансграничные операции. "Любые дивидендные потоки оспариваются, не только лизинговые платежи", - рассказал Вячеслав Черкашин.

На этом фоне украинский бизнес вынужден адаптировать свои бизнес-модели и все чаще создает операционные компании за рубежом, чтобы минимизировать риски, связанные с валютным регулированием и налоговым давлением. В свою очередь такая позиция контролирующих органов в итоге очевидно может привести к потерям на уровне государства – от снижения поступлений валютной выручки до полной релокации бизнеса за границу.

Таким образом, попытки обложить налогом лизинговые операции за рубежом свидетельствуют о формировании опасной практики, когда международные налоговые правила фактически пересматриваются на уровне национального администрирования. В случае ее дальнейшего распространения украинский бизнес рискует потерять конкурентоспособность на глобальных рынках, а государство при этом потеряет статус предсказуемой юрисдикции для ведения международной деятельности.