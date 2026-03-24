Ексклюзив
18:45 • 928 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:26 • 2132 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
17:38 • 6798 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
16:18 • 13031 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
15:46 • 20343 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
14:45 • 21522 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Ексклюзив
14:12 • 24176 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Ексклюзив
13:42 • 39993 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37140 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:22 • 19393 перегляди
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів24 березня, 09:06 • 41119 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto24 березня, 10:02 • 64764 перегляди
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів24 березня, 10:20 • 41718 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 55889 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37716 перегляди
Публікації
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:45 • 930 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 19208 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
13:42 • 39996 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37143 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 56007 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Денис Шмигаль
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Ізраїль
Іран
Реклама
УНН Lite
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto18:35 • 692 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37818 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 43602 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 41284 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 38153 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136

Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування

Київ • УНН

 • 40001 перегляди

Податкова служба та БЕБ тиснуть на компанії через лізингові платежі нерезидентам. Бізнес намагаються змусити платити податки двічі всупереч міжнародним конвенціям.

Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування

Українські компанії, які працюють на міжнародних ринках і користуються лізингом, дедалі частіше стикаються із спробами донарахування податків в Україні попри те, що їхня діяльність фактично відбувається за кордоном. Попри наявність міжнародних угод та конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, українські податкові органи намагаються застосовувати до таких операцій податкові правила, що створює для компаній ризик подвійного оподаткування та необґрунтований тиск, пише УНН.

Подвійне оподаткування лізингу

Останнім часом в Україні активно намагаються оподатковувати діяльність вітчизняних підприємств за кордоном. Йдеться, наприклад, про ситуації, коли українські компанії орендують майно у нерезидентів і здійснюють лізингові платежі іноземним контрагентам. При цьому такі активи не використовуються на території України, а доходи від їх експлуатації генеруються виключно за кордоном. 

Попри те, що з багатьма іноземними країнами діють конвенції щодо уникнення подвійного оподаткування, Державна податкова служба розглядає ці платежі як такі, що підлягають оподаткуванню в Україні, фактично ігноруючи міжнародний характер операцій.

Як пояснив президент Асоціації податкових консультантів Дмитро Михайленко, подібні ситуації вже виникали раніше, і український бізнес змушений був відстоювати свою позицію в судах. "Сплата лізингових платежів за кордоном… була предметом судових спорів… і тоді, наскільки я пам’ятаю, від податків відбилися", - зазначив він у коментарі УНН.

Водночас, за його словами, проблема полягає у колізії між національним законодавством та міжнародними угодами. Михайленко пояснює, що звичайна лізингова оплата відповідно до українського законодавства оподатковується. Однак, якщо йдеться про операції за кордоном, то лізинг звільняється від оподаткування в тих країнах, з якими діють відповідні міжнародні конвенції.

Тож, формально Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування з низкою юрисдикцій, де активно працює український бізнес, зокрема Кіпром, ОАЕ, країнами ЄС та іншими. Такі угоди передбачають або зниження ставки податку на доходи нерезидентів, або повне звільнення від оподаткування окремих видів доходів. Однак, як пояснюють експерти з оподаткування, на практиці податкова служба дедалі частіше ставить під сумнів можливість застосування цих положень, зокрема через трактування статусу бенефіціарного власника або характеру самих операцій.

У результаті українські компанії змушені фактично сплачувати податки двічі: спочатку в країні, де реально здійснюють діяльність і генерують дохід, а потім ще й в Україні. Це суперечить самій логіці міжнародних податкових угод, створює додаткове фінансове навантаження на бізнес і фактично вбиває конкурентоспроможність українських підприємств.

Тиск на бізнес через подвійне оподаткування

Окрему тривогу викликає те, що податкові спори у таких випадках часто виходять за межі звичайного адміністративного процесу і переходять у площину кримінальних розслідувань. В гру вступає Бюро економічної безпеки, яке відкриває кримінальні провадження, використовуючи як підставу аналітичні висновки податківців без чітко встановлених порушень.

Як зазначає старший аналітик з податкових питань Інституту соціально-економічної трансформації В’ячеслав Черкашин, така практика створює додатковий тиск на бізнес. 

Це історія, повʼязана ще з тим, що у нас БЕБ тільки починає розгортати діяльність і ці висновки аналітичні, які взагалі ні на чому не базуються, це наразі якась форма тиску

- зазначив він у коментарі УНН.

Він зазначив, що БЕБ може відкривати кримінальне провадження на основі акту податкової перевірки, під час якої були виявлені порушення. "А є ще гірший формат, коли податкова навіть здійснила комплексну перевірку, а БЕБ аналітичною довідкою, за цими висновками порушує кримінальну справу. Тобто бізнесу дуже важко захищатися у цьому останньому випадку", - пояснив Черкашин.

За його словами, проблема ускладнюється тим, що подібні висновки фактично неможливо оскаржити на початковому етапі, а компанії змушені захищатися вже в межах кримінального провадження. Це означає ризики обшуків, арештів і блокування діяльності навіть у випадках, коли йдеться лише про різне трактування норм міжнародного оподаткування.

Водночас експерти наголошують, що лізинг є одним із прикладів ширшої тенденції. Під аналогічний тиск потрапляють і інші транскордонні операції. "Будь-які дивідендні потоки оскаржуються, не тільки лізингові платежі", - розповів В’ячеслав Черкашин.

На цьому тлі український бізнес змушений адаптувати свої бізнес-моделі і все частіше створюють операційні компанії за кордоном, щоб мінімізувати ризики, пов’язані з валютним регулюванням і податковим тиском. Своєю чергою така позиція контролюючих органів у підсумку очевидно може призвести до втрат на рівні держави – від зниження надходжень валютної виручки до повної релокації бізнесу за кордон.

Таким чином, спроби оподаткувати лізингові операції за кордоном свідчать про формування небезпечної практики, коли міжнародні податкові правила фактично переглядаються на рівні національного адміністрування. У разі її подальшого поширення український бізнес ризикує втратити конкурентоспроможність на глобальних ринках, а держава при цьому втратить статус передбачуваної юрисдикції для ведення міжнародної діяльності.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПублікаціїФінанси