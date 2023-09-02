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Лию Ахеджакову будет проверять мвд рф из-за ее выхода на сцену с украинским флагом

Лию Ахеджакову будет проверять мвд рф из-за ее выхода на сцену с украинским флагом

Киев • УНН

 • 1300459 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Актриса Лия Ахеджакова попала под проверку мвс россии из-за доноса о ее выходе на сцену с украинским флагом. Донос написал прокремлевский активист виталий бородин, который ранее жаловался на других российских деятелей, выражавших антивоенную позицию, сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Главное управление мвс по москве начало проверку в отношении народной артистки Лии Ахеджаковой по статье о «дискредитации» армии.

Поводом для доноса стало видео со спектакля «Мой внук Вениамин», в конце которого Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом. Постановку показывали в немецком Бремене 27 июня.

Отмечается, что в ролике, который начал распространяться в интернете в начале августа, Лия Ахеджакова стоит на сцене с украинским флагом. В это время ей аплодируют зрители.

Жалобу на актрису написал глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией виталий бородин, который уже жаловался на Ахеджакову, требуя признать ее иностранным агентом и возбудить против нее дело о государственной измене. Причиной доноса стало интервью Ахеджаковой, в котором она пожелала победы Украине и сказала, что весь мир поддерживает ее в войне, против которой выступает большинство россиян.

Напомним

Ранее прокремлевский активист обратился в генпрокуратуру россии, чтобы та обвинила народную артистку Лию Ахеджакову в госизмене. 

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