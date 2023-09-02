Лию Ахеджакову будет проверять мвд рф из-за ее выхода на сцену с украинским флагом

Детали

Главное управление мвс по москве начало проверку в отношении народной артистки Лии Ахеджаковой по статье о «дискредитации» армии.

Поводом для доноса стало видео со спектакля «Мой внук Вениамин», в конце которого Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом. Постановку показывали в немецком Бремене 27 июня.

Отмечается, что в ролике, который начал распространяться в интернете в начале августа, Лия Ахеджакова стоит на сцене с украинским флагом. В это время ей аплодируют зрители.

Жалобу на актрису написал глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией виталий бородин, который уже жаловался на Ахеджакову, требуя признать ее иностранным агентом и возбудить против нее дело о государственной измене. Причиной доноса стало интервью Ахеджаковой, в котором она пожелала победы Украине и сказала, что весь мир поддерживает ее в войне, против которой выступает большинство россиян.

Напомним

Ранее прокремлевский активист обратился в генпрокуратуру россии, чтобы та обвинила народную артистку Лию Ахеджакову в госизмене.