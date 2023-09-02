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Лію Ахеджакову перевірятиме МВС рф через її вихід на сцену з українським прапором

Лію Ахеджакову перевірятиме МВС рф через її вихід на сцену з українським прапором

Київ • УНН

 • 1300465 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Актриса Лія Ахеджакова потрапила під перевірку мвс росії через донос про її вихід на сцену з українським прапором. Донос написав прокремлівський активіст віталій бородін, який раніше скаржився на інших російських діячів, що висловлювали антивоєнну позицію, повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Головне управління мвс по москві розпочало перевірку щодо народної артистки Лії Ахеджакової за статтею про «дискредитацію» армії.

Приводом для доносу стало відео зі спектаклю «Мій онук Веніамін», наприкінці якого Ахеджакова вийшла на сцену з українським прапором. Постановку показували у німецькому Бремені 27 червня.

Зазначається, що у ролику, який почав розповсюджуватися в інтернеті на початку серпня, Лія Ахеджакова стоїть на сцені з українським прапором. В цей час їй аплодують глядачі.

Скаргу на актрису написав голова федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією віталій бородін, який уже скаржився на Ахеджакову, вимагаючи визнати її іноземним агентом та порушити проти неї справу про державну зраду. Причиною доноса стало інтерв'ю Ахеджакової, в якому вона побажала перемоги Україні та сказала, що весь світ підтримує її у війні, проти якої виступає більшість росіян.

Нагадаємо

Раніше прокремлівський активіст звернувся до генпрокуратури росії, щоб та звинуватила народну артистку Лію Ахеджакову у держзраді. 

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