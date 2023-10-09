Ливан не желает вступать в войну с Израилем
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Ливан не желает быть втянутым в текущий конфликт между Израилем и ХАМАС, заявил в понедельник назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микати, об этом сообщает CNN, пишет УНН.
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«Мы не хотим, чтобы Ливан вступил в продолжающуюся войну, и мы стремимся к этому», — сказал Микати.
Он также добавил, что частью приоритета ливанского правительства является «поддержание безопасности и стабильности».
К сведению
Ливан и Израиль считаются враждебными державами, но в основном между ними сохраняется перемирие после конфликта 2006 году. В последние годы из Ливана, который граничит с Израилем на севере, было совершено несколько небольших ракетных атак. Считается, что за этими ракетными атаками стоят палестинские фракции в Ливане.
Напомним
Армия обороны Израиля сообщила, что израильские войска убили нескольких вооруженных людей, проникших в Израиль из Ливана.