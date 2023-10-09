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Ліван не бажає вступати у війну з Ізраїлем

Ліван не бажає вступати у війну з Ізраїлем

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Ліван не бажає бути втягнутим у поточний конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, заявив у понеділок призначений прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті, про це повідомляє CNN, пише УНН.

Цитата

«Ми не хочемо, щоб Ліван вступив у війну, що триває, і ми прагнемо до цього», — сказав Мікаті.

Він також додав, що частиною пріоритету ліванського уряду є «підтримка безпеки та стабільності». 

До відома

Ліван та Ізраїль вважаються ворожими державами, але в основному між ними зберігається перемир'я після конфлікту 2006 році. Останніми роками з Лівану, який межує з Ізраїлем на півночі, було здійснено кілька невеликих ракетних атак. Вважається, що за цими ракетними атаками стоять палестинські фракції в Лівані.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські війська вбили кількох озброєних осіб, які проникли в Ізраїль з Лівану.

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