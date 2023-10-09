Ліван не бажає вступати у війну з Ізраїлем
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Ліван не бажає бути втягнутим у поточний конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, заявив у понеділок призначений прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті, про це повідомляє CNN, пише УНН.
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«Ми не хочемо, щоб Ліван вступив у війну, що триває, і ми прагнемо до цього», — сказав Мікаті.
Він також додав, що частиною пріоритету ліванського уряду є «підтримка безпеки та стабільності».
До відома
Ліван та Ізраїль вважаються ворожими державами, але в основному між ними зберігається перемир'я після конфлікту 2006 році. Останніми роками з Лівану, який межує з Ізраїлем на півночі, було здійснено кілька невеликих ракетних атак. Вважається, що за цими ракетними атаками стоять палестинські фракції в Лівані.
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські війська вбили кількох озброєних осіб, які проникли в Ізраїль з Лівану.