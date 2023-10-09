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Ізраїльські війська знищили бойовиків, які проникли з території Лівану - ЦАХАЛ

Ізраїльські війська знищили бойовиків, які проникли з території Лівану - ЦАХАЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські війська вбили кількох озброєних осіб, які проникли в Ізраїль з Лівану, пише УНН.

Деталі

"Надійшло повідомлення про проникнення кількох підозрюваних на територію Ізраїлю з території Лівану. У цьому районі розгорнуті сили ЦАХАЛ", - повідомили спочатку у ЗС Ізраїлю.

Згодом у ЗС Ізраїлю додали, що сили ЦАХАЛ "знищили низку бойовиків, які перейшли на територію Ізраїлю з території Лівану", і "продовжують сканувати територію".

У ЗС Ізраїлю додали, що по цілях в районі завдає удари вертоліт.

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ЗС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.

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