Ізраїльські війська знищили бойовиків, які проникли з території Лівану - ЦАХАЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські війська вбили кількох озброєних осіб, які проникли в Ізраїль з Лівану, пише УНН.
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"Надійшло повідомлення про проникнення кількох підозрюваних на територію Ізраїлю з території Лівану. У цьому районі розгорнуті сили ЦАХАЛ", - повідомили спочатку у ЗС Ізраїлю.
Згодом у ЗС Ізраїлю додали, що сили ЦАХАЛ "знищили низку бойовиків, які перейшли на територію Ізраїлю з території Лівану", і "продовжують сканувати територію".
У ЗС Ізраїлю додали, що по цілях в районі завдає удари вертоліт.
Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ЗС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.