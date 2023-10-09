Израильские войска уничтожили боевиков, проникших с территории Ливана - ЦАХАЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Армия обороны Израиля сообщила, что израильские войска убили нескольких вооруженных лиц, проникших в Израиль из Ливана, пишет УНН.
Детали
"Ппоступило сообщение о проникновении нескольких подозреваемых на территорию Израиля с территории Ливана. В этом районе развернуты силы ЦАХАЛ", - сообщили сначала в ВС Израиля.
Позже в ВС Израиля добавили, что силы ЦАХАЛ "уничтожили ряд боевиков, перешедших на территорию Израиля с территории Ливана", и "продолжают сканировать территорию".
В ВС Израиля добавили, что по целям в районе наносит удары вертолет.
Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВС Израиля указали, что военные восстановили контроль над всеми городами у границы с Газой.