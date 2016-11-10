Левая партия ФРГ не поддерживает кандидатуру Ф.В.Штайнмайера на пост президента
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Левая партия (ЛП) Германии не поддержит выдвижение кандидатуры министра иностранных дел и одного из самых популярных в Германии политиков Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента ФРГ в феврале 2017 года, передает УНН со ссылкой на Berliner Zeitung.
Об этом сообщила сопредседатель ЛП Катя Киппинг в интервью СМИ.
"Ф.В.Штайнмайер не наш кандидат", - заявила политик.
Сопредседатель ЛП добавила, что поддержка Ф.В.Штайнмайером "участия в военных конфликтах" стала одной из причин принятия такого решения.
Она отметила, что, если Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является В.Штайнмайер, и "Союз-90" / "зеленые" еще готовы выдвинуть другую кандидатуру, то ЛП может присоединиться к ним. В противном случае партия выдвинет своего собственного кандидата.
Сейчас руководство СДПГ - глава партии Зигмар Габриэль и руководитель фракции СДПГ в Бундестаге Томас Опперманн - настаивают на выдвижении именно Ф.В.Штайнмайер в качестве кандидата на пост главы государства.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер скептически выступил о перспективах введения новых санкций против РФ.