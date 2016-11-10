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Ліва партія ФРН не підтримує кандидатуру Ф.В.Штайнмайера на пост президента

Ліва партія ФРН не підтримує кандидатуру Ф.В.Штайнмайера на пост президента

Київ • УНН

 • 7232 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ліва партія (ЛП) Німеччини не підтримає висунення кандидатури міністра закордонних справ і одного з найпопулярніших в Німеччині політиків Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента ФРН в лютому 2017 року, передає УНН з посиланням на Berliner Zeitung.

Про таке повідомила співголова ЛП Катя Кіппінг в інтерв’ю ЗМІ.

“Ф.В.Штайнмаєр не наш кандидат,” — заявила політик.

Співголова ЛП додала, що підтримка Ф.В.Штайнмайером “участі у військових конфліктах” стала однією з причин прийняття такого рішення.

Вона наголосила, що, якщо Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), членом якої є В.Штайнмаєр, і "Союз-90"/"зелені" ще готові висунути іншу кандидатуру, то ЛП може приєднатися до них. В іншому випадку партія висуне свого власного кандидата.

Наразі керівництво СДПН — глава партії Зігмар Габріель і керівник фракції СДПН у Бундестазі Томас Опперманн — наполягають на висуванні саме Ф.В.Штайнмайера в якості кандидата на пост глави держави.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер скептично виступив щодо перспектив введення нових санкції проти РФ.

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