Ліва партія ФРН не підтримує кандидатуру Ф.В.Штайнмайера на пост президента
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ліва партія (ЛП) Німеччини не підтримає висунення кандидатури міністра закордонних справ і одного з найпопулярніших в Німеччині політиків Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента ФРН в лютому 2017 року, передає УНН з посиланням на Berliner Zeitung.
Про таке повідомила співголова ЛП Катя Кіппінг в інтерв’ю ЗМІ.
“Ф.В.Штайнмаєр не наш кандидат,” — заявила політик.
Співголова ЛП додала, що підтримка Ф.В.Штайнмайером “участі у військових конфліктах” стала однією з причин прийняття такого рішення.
Вона наголосила, що, якщо Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), членом якої є В.Штайнмаєр, і "Союз-90"/"зелені" ще готові висунути іншу кандидатуру, то ЛП може приєднатися до них. В іншому випадку партія висуне свого власного кандидата.
Наразі керівництво СДПН — глава партії Зігмар Габріель і керівник фракції СДПН у Бундестазі Томас Опперманн — наполягають на висуванні саме Ф.В.Штайнмайера в якості кандидата на пост глави держави.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер скептично виступив щодо перспектив введення нових санкції проти РФ.