Литва запретила въезд Лепсу и объявила его персоной нон-грата

"С учетом обращения главы МИД, подтверждаем, что министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас 30 апреля подписал приказ, запрещающий въезд этого лица на территорию Литовской Республики", – заявил представитель Мисюнаса Ева Дирмайте.



Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс сказал так же, что Лепса предложили внести в этот список "после консультаций с союзниками".



"Нам кажется, что то, что ему инкриминируют в США, - достаточный повод для внесения в наш список", – сказал Скусявичюс.



Напомним, в 2015 году Служба безопасности Украины запретила въезд российским деятелям культуры и СМИ, в том числе Олегу Газманову, Иосифу Кобзону, Валерии, Иосифу Пригожину, Сергею Безрукову, Михаилу Пореченкову, Михаилу Боярскому, Николаю Расторгуеву, Ивану Охлобыстину, Григорию Лепсу, Жерару Депардье, Стасу Пьехе и Никите Михалкову.