Литва запретила въезд Лепсу и объявила его персоной нон-грата
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Литва объявила персоной нон-грата российского исполнителя Григория Лепса, которого подозревают в связях с криминальным миром. Санкции вступили в силу на основании списка Магнитского. Соответствующее решение подписал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса, передаёт УНН, ссылаясь на Delfi.
"С учетом обращения главы МИД, подтверждаем, что министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас 30 апреля подписал приказ, запрещающий въезд этого лица на территорию Литовской Республики", – заявил представитель Мисюнаса Ева Дирмайте.
Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс сказал так же, что Лепса предложили внести в этот список "после консультаций с союзниками".
"Нам кажется, что то, что ему инкриминируют в США, - достаточный повод для внесения в наш список", – сказал Скусявичюс.
Напомним, в 2015 году Служба безопасности Украины запретила въезд российским деятелям культуры и СМИ, в том числе Олегу Газманову, Иосифу Кобзону, Валерии, Иосифу Пригожину, Сергею Безрукову, Михаилу Пореченкову, Михаилу Боярскому, Николаю Расторгуеву, Ивану Охлобыстину, Григорию Лепсу, Жерару Депардье, Стасу Пьехе и Никите Михалкову.