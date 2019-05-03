Литва запретила въезд Лепсу и объявила его персоной нон-грата

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 60953 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 88995 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100873 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102849 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126202 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112478 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138353 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144746 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130197 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Литва запретила въезд Лепсу и объявила его персоной нон-грата

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Литва объявила персоной нон-грата российского исполнителя Григория Лепса, которого подозревают в связях с криминальным миром. Санкции вступили в силу на основании списка Магнитского. Соответствующее решение подписал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса, передаёт УНН, ссылаясь на Delfi.

"С учетом обращения главы МИД, подтверждаем, что министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас 30 апреля подписал приказ, запрещающий въезд этого лица на территорию Литовской Республики", – заявил представитель Мисюнаса Ева Дирмайте.

Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс сказал так же, что Лепса предложили внести в этот список "после консультаций с союзниками".

"Нам кажется, что то, что ему инкриминируют в США, - достаточный повод для внесения в наш список", – сказал Скусявичюс.

Напомним, в 2015 году Служба безопасности Украины запретила въезд российским деятелям культуры и СМИ, в том числе Олегу Газманову, Иосифу Кобзону, Валерии, Иосифу Пригожину, Сергею Безрукову, Михаилу Пореченкову, Михаилу Боярскому, Николаю Расторгуеву, Ивану Охлобыстину, Григорию Лепсу, Жерару Депардье, Стасу Пьехе и Никите Михалкову.

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