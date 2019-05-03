Литва заборонила в'їзд Лепсу і оголосила його персоною нон-грата
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Литва оголосила персоною нон-грата російського виконавця Григорія Лепса, якого підозрюють в зв'язках з кримінальним світом. Санкції вступили в силу на підставі списку Магнітського. Відповідне рішення підписав міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас після звернення глави МЗС Лінаса Лінкявічюса, передає УНН, посилаючись на Delfi.
"З урахуванням звернення глави МЗС, підтверджуємо, що міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас 30 квітня підписав наказ, який забороняє в'їзд цієї особи на територію Литовської Республіки", - заявив представник Місюнаса Єва Дірмайте.
Віце-міністр закордонних справ Дарюс Скусявічюс сказав так само, що Лепса запропонували внести в цей список "після консультацій з союзниками".
"Нам здається, що те, що йому інкримінують в США, - достатній привід для внесення в наш список", - сказав Скусявічюс.
Нагадаємо, в 2015 році Служба безпеки України заборонила в'їзд російським діячам культури і ЗМІ, в тому числі Олегу Газманову, Йосипу Кобзону, Валерії, Йосипу Пригожину, Сергію Безрукову, Михайлу Пореченкову, Михайлу Боярському, Миколі Расторгуєву, Івану Охлобистін, Григорію Лепсу, Жерару Депардьє, Стасу П'єсі і Микиті Михалкову.