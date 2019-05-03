Литва заборонила в'їзд Лепсу і оголосила його персоною нон-грата

"З урахуванням звернення глави МЗС, підтверджуємо, що міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас 30 квітня підписав наказ, який забороняє в'їзд цієї особи на територію Литовської Республіки", - заявив представник Місюнаса Єва Дірмайте.



Віце-міністр закордонних справ Дарюс Скусявічюс сказав так само, що Лепса запропонували внести в цей список "після консультацій з союзниками".



"Нам здається, що те, що йому інкримінують в США, - достатній привід для внесення в наш список", - сказав Скусявічюс.



Нагадаємо, в 2015 році Служба безпеки України заборонила в'їзд російським діячам культури і ЗМІ, в тому числі Олегу Газманову, Йосипу Кобзону, Валерії, Йосипу Пригожину, Сергію Безрукову, Михайлу Пореченкову, Михайлу Боярському, Миколі Расторгуєву, Івану Охлобистін, Григорію Лепсу, Жерару Депардьє, Стасу П'єсі і Микиті Михалкову.