Литва начала расследование против Шария из-за отмывания денег

Детали

2 августа было начато досудебное расследование по статье 216 Уголовного кодекса (легализация полученного преступным путем имущества). Расследование начато после получения заявления от российского юриста Марка Фейгина, что с 2012 года, будучи резидентом Литвы, Шарий мог осуществлять незарегистрированную деятельность, получать не декларированные доходы из неясных российских источников и не платить налоги.

Сейчас он ожидает решения суда о выдаче Украине.

Добавим

Шарий приобретал миллионную русскоязычную аудиторию и наживал имущество в Испании в течение 10 лет, пользуясь предоставленным им Литвой убежищем и видом на жительство в Евросоюзе.

Он лишился политического убежища в Литве только в январе этого года, когда Департамент миграции после различных обращений начал проверять информацию о нем, а Департамент госбезопасности представил заключение, что пребывание Шария создает угрозу безопасности Литвы. Департамент миграции в июне запретил Шарию въезд в Литву.

Напомним

В мае в Испании был задержан пророссийский блоггер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене.