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Литва передала Украине оборудование для наблюдения на море

Литва передала Украине оборудование для наблюдения на море

Киев • УНН

 • 142010 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Литва передала Украине радиолокационное оборудование для наблюдения на моря. Об этом сообщает министерство обороны Литвы, пишет УНН.

Цитата

“Министерство национальной обороны и литовская армия продолжают оказывать бесперебойную военную поддержку Украине. Военно-морские силы Вооруженных сил Литвы во вторник передали ВМС Украины комплекты радиолокационного оборудования”, - говорится в сообщении.

Детали

Радиолокационные комплексы предназначены для морского наблюдения.

Отмечается, что это оборудование было отправлено в ответ на потребности и запрос Военно-морских сил Украины.

"Эта поддержка усилит способность Украины осуществлять морское наблюдение и улучшит осведомленность о морской обстановке. Для Украины, которая опустошена российской войной, это радиолокационное оборудование будет важным как для защиты ее территориальных вод, так и для обеспечения безопасности ее граждан", - сказал министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Дополнение

Помимо регулярной передачи военной техники, Литва также активно тренирует украинских солдат, предоставляет медицинское лечение и реабилитацию, экспертные консультации, а также делает взносы в международные фонды для Украины.

Литва уже разработала долгосрочный план поддержки. Новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов евро предусмотрен на 2024-2026 годы.

19 сентября Глава министерства национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас на полях Рамштайма встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым, где анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

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