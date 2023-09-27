Литва передала Україні обладнання для спостереження на морі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Литва передала Україні радіолокаційне обладнання для спостереження на моря. Про це повідомляє міністерство оборони Литви, пише УНН.
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“Міністерство національної оборони та литовська армія продовжують надавати безперебійну військову підтримку Україні. Військово-морські сили Збройних сил Литви у вівторок передали ВМС України комплекти радіолокаційного обладнання”, - йдеться у повідомленні.
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Радіолокаційні комплекси призначені для морського спостереження.
Зазначається, що це обладнання було відправлено у відповідь на потреби та запит Військово-морських сил України.
"Ця підтримка посилить спроможність України здійснювати морське спостереження та покращить обізнаність про морську обстановку. Для України, яка спустошена російською війною, це радіолокаційне обладнання буде важливим як для захисту її територіальних вод, так і для забезпечення безпеки її громадян", - сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.
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Окрім регулярної передачі військової техніки, Литва також активно тренує українських солдатів, надає медичне лікування та реабілітацію, експертні консультації, а також робить внески до міжнародних фондів для України.
Литва вже розробила довгостроковий план підтримки. Новий пакет військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро передбачений на 2024-2026 роки.
19 вересня Голова міністерства національної оборони Литви Арвідас Анушаускас на полях Рамштайму зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим, де анонсував новий пакет військової допомоги Україні.