Литва передала Украине БТР М577

Литва передала Украине бронетранспортеры М577, которые были доставлены 5 апреля. Сколько передала Литва боевых машин не указывается. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы, передает УНН.

Детали

Непрерывность поддержки Украины является нашей стратегической задачей. Вооружение и оборудование, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят важный вклад в борьбу Украины за независимость и безопасность Европы в целом. Мы будем оказывать поддержку Украине настолько, насколько это будет необходимо - сказал министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.

Отмечается, что Литва решила выделить 35 млн евро на чешскую инициативу по приобретению боеприпасов и их передачи Украине.

Военная поддержка, которую предоставляет Национальная система обороны Украины, включает различное вооружение, боеприпасы, беспилотники, антидрона, обучение солдат, ремонт тяжелой техники и всю другую поддержку, предоставляемую в соответствии с выраженными потребностями Украины - говорится в сообщении.

Также Литва уже разработала план долгосрочной поддержки Украины, на 2024-2026 годы, который предусматривает 200 млн евро для поддержки Украины в оборонной сфере.

Напомним

В рамках военной помощи Литва вскоре закупит около 3 тыс. FPV-дронов для Украины.