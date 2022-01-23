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Литва не пустила на свою территорию российского певца Хабиба, выступавшего в оккупированных Крыму и Донецке

Киев • УНН

 • 109812 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Литва не разрешила въезд российскому певцу Хабибу, ранее выступавшему в оккупированном Крыму и Донецке. Об этом он рассказал в своем Instagram, передает УНН.

Цитата

“К сожалению, по независящим от меня обстоятельствам, меня не пустили в Литву. Приношу свои извинения. Больше всего жаль детей, которые искренне ждали. Это должен был быть лучший концерт с тремя тысячами зрителей. Готовился к выступлению, а сейчас все разбито внутри”, — написал певец.

Детали

По словам артиста, его не пустили на территорию страны, несмотря на то, что он имел разрешение на въезд от министерства культуры Литвы и визу.

По информации СМИ, Хабиб в 2020 году выступал в оккупированном Донецке, а в 2018 году - в оккупированном Крыму.

Напомним

Ранее российский тиктокер Даня Милохин сообщил, что его не пустили в Украину.

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