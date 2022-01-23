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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Литва не пустила на свою територію російського співака Хабіба, який виступав в окупованих Криму і Донецьку

Литва не пустила на свою територію російського співака Хабіба, який виступав в окупованих Криму і Донецьку

Київ • УНН

 • 109817 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Литва не дозволила в’їзд російському співаку Хабібу, який раніше виступав в окупованому Криму і Донецьку. Про він розповів у своєму Instagram, передає УНН.

Цитата

“На жаль, за незалежних від мене обставин, мене не пустили в Литву. Приношу свої вибачення. Більше всього шкода дітей, які щиро чекали. Це мав бути найкращий концерт з трьома тисячами глядачів. Готувався до виступу, а зараз все розбито всередині”, — написав співак.

Деталі

За словами артиста, його не пустили на територію країни, попри те, що він мав дозвіл на в’їзд від міністерства культури Литви та візу.

За інформацією ЗМІ, Хабіб у 2020 році виступав в окупованому Донецьку, а у 2018 році - в окупованому Криму.

Нагадаємо

Раніше, російський тіктокер Даня Мілохін повідомив, що його не пустили до України.

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