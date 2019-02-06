Литва бесплатно передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Литва бесплатно передаст Министерству обороны Украины боеприпасы на общую сумму 255 тысяч евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство национальной обороны Литовской Республики.
"Сегодня правительство Литовской Республики приняло постановление, согласно которому Литва передаст Министерству обороны Украины бесплатно боеприпасы. Общая стоимость переданных боеприпасов составляет 255 тысяч евро. Данные боеприпасы больше не используются Литовскими Вооруженными Силами и не планируются использовать в будущем для стрелкового оружия советского производства: автоматических пушек, пулеметов", - говорится в сообщении.
Также министр национальной обороны Раймундас Кароблис сказал, что передача боеприпасов является частью поддержки Литвы Украины в укреплении ее оборонной способности и обеспечении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.
Напомним, Украина и Литва обсудили противодействие агрессии РФ.