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Литва безкоштовно передасть Україні боєприпаси на 255 тисяч євро

Литва безкоштовно передасть Україні боєприпаси на 255 тисяч євро

Київ • УНН

 • 13507 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Литва безкоштовно передасть Міністерству оборони України боєприпаси на загальну суму 255 тисяч євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство національної оборони Литовської Республіки.

"Сьогодні уряд Литовської Республіки ухвалив постанову, згідно з якою Литва передасть Міністерству оборони України безкоштовно боєприпаси. Загальна вартість переданих боєприпасів становить 255 тисяч євро. Дані боєприпаси більше не використовуються Литовськими Збройними Силами та не плануються використовувати в майбутньому для стрілецької зброї радянського виробництва: автоматичних гармат, кулеметів", - йдеться в повідомленні.

Також міністр національної оборони Раймундас Каробліс сказав, що передача боєприпасів є частиною підтримки Литви України в зміцненні її оборонної спроможності та забезпеченні її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо, Україна та Литва обговорили протидію агресії РФ.

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