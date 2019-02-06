Литва безкоштовно передасть Україні боєприпаси на 255 тисяч євро

"Сьогодні уряд Литовської Республіки ухвалив постанову, згідно з якою Литва передасть Міністерству оборони України безкоштовно боєприпаси. Загальна вартість переданих боєприпасів становить 255 тисяч євро. Дані боєприпаси більше не використовуються Литовськими Збройними Силами та не плануються використовувати в майбутньому для стрілецької зброї радянського виробництва: автоматичних гармат, кулеметів", - йдеться в повідомленні.

Також міністр національної оборони Раймундас Каробліс сказав, що передача боєприпасів є частиною підтримки Литви України в зміцненні її оборонної спроможності та забезпеченні її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо, Україна та Литва обговорили протидію агресії РФ.