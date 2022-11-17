Литовцы приобрели для Украины морской дрон за 250 тыс. долл. - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Литве заявили о приобретении для Украины морского дрона за 250 000 долларов (10 037 500 млн грн). Беспилотный летательный аппарат назвали «PEACE Дец». Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас в Twitter, сообщает УНН.
Цитата
«Это официально. Литовцы приобрели для Украины морской беспилотник за 250 000 долларов и, набрав потрясающие 12 000 голосов, лишь через несколько часов назвали его «PEACE Дец», - написал он.
Детали
Он добавил, что сейчас идет финансирование еще одного беспилотника от Литвы.
Дополнение
Литва передала Украине еще 12 бронетранспортеров М113, 10 из которых оснащены минометами.