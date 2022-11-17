Литовцы приобрели для Украины морской дрон за 250 тыс. долл. - журналист

Цитата

«Это официально. Литовцы приобрели для Украины морской беспилотник за 250 000 долларов и, набрав потрясающие 12 000 голосов, лишь через несколько часов назвали его «PEACE Дец», - написал он.

Детали

Он добавил, что сейчас идет финансирование еще одного беспилотника от Литвы.

Дополнение

Литва передала Украине еще 12 бронетранспортеров М113, 10 из которых оснащены минометами.