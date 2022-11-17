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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Литовці придбали для України морський дрон за 250 тис. дол. - журналіст

Литовці придбали для України морський дрон за 250 тис. дол. - журналіст

Київ • УНН

 • 396952 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Литві заявили про придбання для України морського дрона за 250 000 доларів (10 037 500 млн грн). Безпілотний літальний аппарат назвали «PEACE Дец». Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас в Twitter, інформує УНН.

Цитата

«Це офіційно. Литовці придбали для України морський безпілотник за 250 000 доларів і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його «PEACE Дец»», - написав він.

Деталі

Він додав, що наразі триває фінансування ще одного безпілотника від Литви.

Доповнення

Литва передала Україні ще 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами.

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