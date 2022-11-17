Литовці придбали для України морський дрон за 250 тис. дол. - журналіст

Цитата

«Це офіційно. Литовці придбали для України морський безпілотник за 250 000 доларів і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його «PEACE Дец»», - написав він.

Деталі

Він додав, що наразі триває фінансування ще одного безпілотника від Литви.

Доповнення

Литва передала Україні ще 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами.