Литовці придбали для України морський дрон за 250 тис. дол. - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Литві заявили про придбання для України морського дрона за 250 000 доларів (10 037 500 млн грн). Безпілотний літальний аппарат назвали «PEACE Дец». Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас в Twitter, інформує УНН.
Цитата
«Це офіційно. Литовці придбали для України морський безпілотник за 250 000 доларів і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його «PEACE Дец»», - написав він.
Деталі
Він додав, що наразі триває фінансування ще одного безпілотника від Литви.
Доповнення
Литва передала Україні ще 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами.