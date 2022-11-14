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Литва передала Україні партію бронетранспортерів М113 з мінометами

Литва передала Україні партію бронетранспортерів М113 з мінометами

Київ • УНН

 • 311283 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Литва передала Україні ще 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами. Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає УНН.

Цитата

"Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) і боєприпаси. Усього в Україну відправлено 62 М113 різного призначення", – написав міністр

More military support from  has reached its destination . 12 units of M113 (10 units of 120 mm self-propelled mortars and 2 units of fire control tanks) and ammunition. Lithuania fulfills its obligations and now 62 M113 of different purposes have been sent to Ukraine. pic.twitter.com/XjJTLf1MK7

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 14, 2022

Нагадаємо

У вересні Литва передала Україні 105-міліметрові гаубиці.

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