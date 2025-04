Литва передала Україні партію бронетранспортерів М113 з мінометами

Цитата

"Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) і боєприпаси. Усього в Україну відправлено 62 М113 різного призначення", – написав міністр

More military support from has reached its destination . 12 units of M113 (10 units of 120 mm self-propelled mortars and 2 units of fire control tanks) and ammunition. Lithuania fulfills its obligations and now 62 M113 of different purposes have been sent to Ukraine. pic.twitter.com/XjJTLf1MK7

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 14, 2022

Нагадаємо

У вересні Литва передала Україні 105-міліметрові гаубиці.